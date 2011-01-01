Давайте разберемся что значит "неотложный случай" в стоматологии и по каким причинам необходимо незамедлительно обращаться за помощью к врачу стоматологу:
Если вам эта ситуация знакома - обращайтесь за помощью немедленно
- Болевые ощущения при разговоре в области сустава;
- Зуб болит при накусывании, пережевывании пищи;
- Зуб ноет периодически (особенно вечером/ночью);
- При употреблении холодной или горячей воды или пищи, появляется чувствительность;
- Треснул зуб/ большой скол;
- Слетела ортодонтическая конструкция;
- Гиперемия десны, набухание, боль при употреблении пищи;
- Появление свища, шишки на десне;
- После удаления зуба длительное время не останавливается кровь, держится температура;
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