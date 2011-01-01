Болевые ощущения при разговоре в области сустава; Зуб болит при накусывании, пережевывании пищи; Зуб ноет периодически (особенно вечером/ночью); При употреблении холодной или горячей воды или пищи, появляется чувствительность; Треснул зуб/ большой скол; Слетела ортодонтическая конструкция; Гиперемия десны, набухание, боль при употреблении пищи; Появление свища, шишки на десне; После удаления зуба длительное время не останавливается кровь, держится температура;

Давайте разберемся что значит "неотложный случай" в стоматологии и по каким причинам необходимо незамедлительно обращаться за помощью к врачу стоматологу: