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Как долго носят брекеты?
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Брекеты делают моложе?
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Давайте разберемся что значит "неотложный случай" в стоматологии и по каким причинам необходимо незамедлительно обращаться за помощью к врачу стоматологу:

  1. Болевые ощущения при разговоре в области сустава;
  2. Зуб болит при накусывании, пережевывании пищи;
  3. Зуб ноет периодически (особенно вечером/ночью);
  4. При употреблении холодной или горячей воды или пищи, появляется чувствительность;
  5. Треснул зуб/ большой скол;
  6. Слетела ортодонтическая конструкция;
  7. Гиперемия десны, набухание, боль при употреблении пищи;
  8. Появление свища, шишки на десне;
  9. После удаления зуба длительное время не останавливается кровь, держится температура;

Если вам эта ситуация знакома - обращайтесь за помощью немедленно.
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